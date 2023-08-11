Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по переходу Гарри Кейна

49-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий мюнхенскую «Баварию», прокомментировал ситуацию с возможным переходом в клуб Бундеслиги английского форварда Гарри Кейна.

«Мы интенсивно работаем над этим, это я могу подтвердить. Но сейчас никакого соглашения ещё достигнуто не было, а когда его нет, тренер не может что-то комментировать, потому что это касается не его игрока», — цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии» в официальных соцсетях клуба.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разрешил нападающему Харри Кейну вылететь в Мюнхен, где он пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Баварию».