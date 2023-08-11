ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по переходу Гарри Кейна

Немецкий клуб заплатит более 100 млн евро за англичанина.
Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по переходу Гарри Кейна
11 августа 2023 15:25
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

49-летний немецкий специалист Томас Тухель, возглавляющий мюнхенскую «Баварию», прокомментировал ситуацию с возможным переходом в клуб Бундеслиги английского форварда Гарри Кейна.

«Мы интенсивно работаем над этим, это я могу подтвердить. Но сейчас никакого соглашения ещё достигнуто не было, а когда его нет, тренер не может что-то комментировать, потому что это касается не его игрока», — цитирует Тухеля пресс-служба «Баварии» в официальных соцсетях клуба.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» разрешил нападающему Харри Кейну вылететь в Мюнхен, где он пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Баварию».

источник: ФК «Бавария»
В «Зените» назвали бредом слухи о Барриосе и «Ноттингем Форест»
Ранее сообщалось о том, что руководство клуба якобы обмануло полузащитника команды.
11.08.2023 16:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возможном переходе Кейна в «Баварию» 
Ранее сообщалось, что англичанин отправился в Мюнхен для прохождения медосмотра.
11.08.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какую сумму «Оренбург» заплатит за форварда Куэро
Форвард перейдёт из «Индепендьенте».
11.08.2023 15:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Вячеслав Колосков: я вообще не знаю, кто такой Норманн
Норвежец расторг контракты с «Ростовом» и «Динамо».
11.08.2023 15:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Клуб превыше всего». Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о ситуации с Мбаппе
«Клуб превыше всего». Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о ситуации с Мбаппе
Комментарий наставника парижан.
11.08.2023 15:34
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Божович назвал необычную причину трансферов звёзд в Саудовскую Аравию
Саудовская лига обзавелась несколькими очень громкими именами.
11.08.2023 15:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тренер сборной России Писарев возглавил «Краснодар-2»
Тренер сборной России Писарев возглавил «Краснодар-2»
Дубль «быков» выступает во Второй лиге.
11.08.2023 15:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кайседо отказался перейти в «Ливерпуль» за 127 млн евро, так как дал слово «Челси»
Мерсисайдцы хотели заплатить за полузащитника рекордную для АПЛ сумму.
11.08.2023 15:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства
Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства
Колумбийский футболист разочарован поведением клуба.
11.08.2023 14:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.