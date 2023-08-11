«Клуб превыше всего». Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о ситуации с Мбаппе

53-летний испанский специалист Луис Энрике, возглавляющий французский «ПСЖ», прокомментировал ситуацию, связанную с форвардом Килианом Мбаппе.

«Эта тема уже обсуждалась в прошлом, и между игроком и клубом было найдено решение. Это то, чего я и хотел бы. Философия этого клуба ясна: клуб превыше всего, и я разделяю её на все 100 процентов», — цитирует Энрике спортивный обозреватель Фабрис Хоукинс в своих социальных сетях.

Ранее Килиан Мбаппе в очередной раз сообщил президенту парижского клуба, что желает отработать своё контрактное соглашение до конца и не намерен переходить в другой клуб.

При этом футболист готов провести весь сезон в запасе, если руководство «ПСЖ» примет такое решение.

Напомним, контракт 24-летнего форварда с парижским клубом рассчитан до 2024 года.