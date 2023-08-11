ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вячеслав Колосков: я вообще не знаю, кто такой Норманн

Норвежец расторг контракты с «Ростовом» и «Динамо».
11 августа 2023 15:48
автор: Александр Кожевников

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не знает полузащитника Матиаса Норманна, расторгнувшего в одностороннем порядке контракты с «Ростовом» и «Динамо».

«Откуда я знаю, можно было ожидать от него этого или нет? Во-первых, я вообще не знаю, кто такой Норманн. Во-вторых, я понятия не имею, что он в «Динамо» или «Ростове» был. Для меня эта фигура абсолютно незнакомая», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

В среду о решении Норманна покинуть расположение команды заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

27-летний норвежец выступал за московскую команду на правах аренды.

источник: «Евро-футбол.ру»
В «Зените» назвали бредом слухи о Барриосе и «Ноттингем Форест»
Ранее сообщалось о том, что руководство клуба якобы обмануло полузащитника команды.
11.08.2023 16:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возможном переходе Кейна в «Баварию» 
Ранее сообщалось, что англичанин отправился в Мюнхен для прохождения медосмотра.
11.08.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, какую сумму «Оренбург» заплатит за форварда Куэро
Форвард перейдёт из «Индепендьенте».
11.08.2023 15:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Клуб превыше всего». Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о ситуации с Мбаппе
«Клуб превыше всего». Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о ситуации с Мбаппе
Комментарий наставника парижан.
11.08.2023 15:34
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по переходу Гарри Кейна
Главный тренер «Баварии» Тухель сделал заявление по переходу Гарри Кейна
Немецкий клуб заплатит более 100 млн евро за англичанина.
11.08.2023 15:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Божович назвал необычную причину трансферов звёзд в Саудовскую Аравию
Саудовская лига обзавелась несколькими очень громкими именами.
11.08.2023 15:21
Футбол
автор: Александр Кожевников
Тренер сборной России Писарев возглавил «Краснодар-2»
Тренер сборной России Писарев возглавил «Краснодар-2»
Дубль «быков» выступает во Второй лиге.
11.08.2023 15:19
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кайседо отказался перейти в «Ливерпуль» за 127 млн евро, так как дал слово «Челси»
Мерсисайдцы хотели заплатить за полузащитника рекордную для АПЛ сумму.
11.08.2023 15:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства
Вильмар Барриос решительно настроен уйти из «Зенита» после обмана со стороны руководства
Колумбийский футболист разочарован поведением клуба.
11.08.2023 14:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.