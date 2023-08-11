Вячеслав Колосков: я вообще не знаю, кто такой Норманн

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не знает полузащитника Матиаса Норманна, расторгнувшего в одностороннем порядке контракты с «Ростовом» и «Динамо».

«Откуда я знаю, можно было ожидать от него этого или нет? Во-первых, я вообще не знаю, кто такой Норманн. Во-вторых, я понятия не имею, что он в «Динамо» или «Ростове» был. Для меня эта фигура абсолютно незнакомая», — приводит слова Колоскова «Евро-Футбол.Ру».

В среду о решении Норманна покинуть расположение команды заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

27-летний норвежец выступал за московскую команду на правах аренды.