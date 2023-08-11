Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу высказался о возможном переходе Кейна в «Баварию» 

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу оценил шансы перехода нападающего команды Гарри Кейна в «Баварию».

Ранее появилась информация, что 30-летний футболист вылетел в Мюнхен с целью прохождения медосмотра и завершения трансферное сделки.

«Я так понимаю, дело дошло до той точки, когда оно свершится. По моим данным, сделка неизбежна. Можно оставлять место для маневра, но мы готовимся к матчу с «Брентфордом» без Гарри. Не надо было проводить расследований, чтобы понять, что это случится. И мы действовали, держа это в голове», — заявил австралийский специалист на пресс-конференции.

Добавим, Кейн воспитывался в академии «Тоттенхэма». В прошлом сезоне в составе «шпор» он провёл 49 матчей, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 90 миллионов евро.