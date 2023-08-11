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В «Зените» назвали бредом слухи о Барриосе и «Ноттингем Форест»

Ранее сообщалось о том, что руководство клуба якобы обмануло полузащитника команды.
11 августа 2023 16:19
автор: Степан Шереметьев

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что руководство клуба якобы обмануло полузащитника команды Вильмара Барриоса.

«Бред не комментируем», - приводит слова функционера Sport24.

Ранее сообщалось, что зимой Барриос получил предложение перейти в английский «Ноттингем Форест», однако боссы петербургского клуба попросили колумбийца остаться в команде до лета, чтобы помочь выиграть РПЛ.

Недавно «Ноттингем» сделал предложение по покупке Барриоса за 8+3,5 миллионов евро, однако «Зенит» требует за своего легионера 20 миллионов и отказывается отпускать игрока за меньшую сумму.

источник: Sport24.ru
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