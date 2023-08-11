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Ледяхов прокомментировал возможный переход Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад» 

Ранее игрок «Динамо» согласовал условия личного контракта с испанским клубом. 
11 августа 2023 16:22
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Спартака» и хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов отреагировал на новость о возможном переходе хавбека «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Ранее появилась информация, что 20-летний футболист принял предложение испанской команды и в настоящее время клубы обсуждают детали трансфера.

«Конечно же, «Реал Сосьедад» — это хороший вариант для Захаряна. Это очень качественная команда. Она входит в топ-5 лиг — и это тоже фактор. Я думаю, для любого футболиста такой трансфер — это качественный шаг вперед. Арсену надо ехать и играть в Испании», – приводит слова Ледяхова «Спорт день за днем».

Добавим, Захарян является воспитанником академии «Динамо». В нынешнем сезоне за команду Марцела Лички он сыграл пять матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: «Спорт день за днем»
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