Неймар договорился о переходе в «Барселону»

Форвард «ПСЖ» Неймар принял предложение «Барселоны» по личному контракту. Об этом сообщает El Chiringuito.

Как утверждает источник, 31-летний футболист согласовал соглашение с сине-гранатовыми и готов подписать контракт на два года с правом продления ещё на сезон. Сообщается, что в случае перехода бразилец будет получать заработную плату в размере 13 миллионов евро в год.

Для оформления трансфера клубам необходимо договориться об условиях сделки.

Добавим, Неймар играет в составе «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за парижскую команду он провёл 29 игр, отличился 18 забитыми мячами и отдал 17 ассистов. Ранее на протяжении четырёх лет он выступал за «Барселону» (2013-2017). Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.