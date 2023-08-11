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Неймар договорился о переходе в «Барселону»

Бразильский игрок может вернуться в каталонскую команду в ближайшее время. 
Неймар договорился о переходе в «Барселону»
11 августа 2023 16:33
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Форвард «ПСЖ» Неймар принял предложение «Барселоны» по личному контракту. Об этом сообщает El Chiringuito.

Как утверждает источник, 31-летний футболист согласовал соглашение с сине-гранатовыми и готов подписать контракт на два года с правом продления ещё на сезон. Сообщается, что в случае перехода бразилец будет получать заработную плату в размере 13 миллионов евро в год.

Для оформления трансфера клубам необходимо договориться об условиях сделки.

Добавим, Неймар играет в составе «ПСЖ» с 2017 года. В сезоне-2022/2023 за парижскую команду он провёл 29 игр, отличился 18 забитыми мячами и отдал 17 ассистов. Ранее на протяжении четырёх лет он выступал за «Барселону» (2013-2017). Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.

источник: El Chiringuito TV
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