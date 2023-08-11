Капленко объяснил, почему выбрал играть за сборную Беларуси, а не России

Полузащитник «Оренбурга» Кирилл Капленко объяснил, почему выбрал выступления за сборную Беларуси, а не за национальную команду России.

«У меня больше шансов играть за сборную Беларуси, чем за Россию. И отчасти из‑за бана, из‑за турниров… Беларусь - тоже моя страна. Я горд выступать за сборную. Я раньше, может, этого не понимал»,- сказал Капленко в эфире «Матч Премьер».

Отметим, что в текущем сезоне 24-летний хавбек провел за «Оренбург» четыре матча и отдал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.