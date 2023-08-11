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Бывшего нападающего «Зенита» Малкома объявили в розыск

Штрафы надо платить вовремя.
Бывшего нападающего «Зенита» Малкома объявили в розыск
11 августа 2023 16:55
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Зенит"

Экс-нападающего «Зенита» Малкома, перешедшего в летнее трансферное окно в «Аль-Хиляль» объявили в розыск из-за неуплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает телеграмм-канал «Мутко против».

Ранее стало известно, что бразилец задолжал 64 000 рублей, а его дело передано в Федеральную службу судебных приставов.

Согласно новым данным, ФССП открыла исполнительное производство, из-за чего счета Малкома в России будут закрыты до исполнения обязательств, также футболиста могут задержать при прилете в страну, если штрафы не будут к тому времени оплачены.

Напомним, бразильский нападающий уже покинул Россию. На данный момент он находится в Саудовской Аравии в расположении своей новой команды.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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