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Божович рассказал, почему российские игроки редко уезжают играть в Европу 

Черногорский специалист выявил ключевую проблему футболистов из России.
11 августа 2023 16:55
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Динамо», «Локомотива» и «Крыльев Советов» Миодраг Божович назвал причину, по которой так мало российских футболистов играют в Европе.

«У русских футболистов есть проблема — у них все хорошо дома. Они рано начинают получать большие деньги. Из-за этого многим не хватает характера, чтобы постоянно хотеть всем доказывать. У Роналду, Месси, других мировых звезд тоже есть огромные деньги. Но они каждый день, в каждой игре доказывают свой уровень. И хотят выигрывать еще больше», – приводит слова Божовича «Спорт-Экспресс».

Напомним, из россиян в Европе играют: Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Далер Кузяев («Гавр»), Магомед Оздоев (ПАОК) Денис Черышев («Венеция»), Александр Кокорин («Фиорентина»).

источник: «Спорт-Экспресс»
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