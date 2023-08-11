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«Спасибо Воронежу за прекрасное поле». Дзюба высказался о своей травме

Футболист пропустит как минимум две игры.
11 августа 2023 16:57
автор: Александр Кожевников

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба высказался о травме, полученной в матче с ЦСКА. Дзюба намекнул, что травму он получил неделей ранее в Воронеже в матче с «Факелом».

«Давно не появлялся, немного загрустил, так как небольшое повреждение получил. Спасибо Воронежу за прекрасное поле. Кроме поля, всё остальное, честно, великолепно, потрясающие болельщики, антураж был вообще сумасшедшим. Одно удовольствие в Воронеже играть. Красавцы, видно, город очень любит команду», - написал Дзюба в своём Telegram-канале.

Дзюба получил повреждение 5 августа в игре 3-го тура РПЛ с московским ЦСКА.

источник: «Советский спорт»
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