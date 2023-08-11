Рябчук и Медина попали в стартовый состав «Спартака» на матч РПЛ с «Уралом»

«Урал» и «Спартак» огласили стартовые составы команд на матч 4-го тура чемпионата России.
Отметим, очная встреча футбольных клубов пройдёт сегодня, 11 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало матча – 18:00 по московскому времени.
«Урал»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.
«Спартак»: Свинов, Джикия, Рябчук, Зобнин, Литвинов, Денисов, Мартинс, Медина, Бонгонда, Промес, Соболев.
Добавим, в настоящее время «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после трёх проведённых матчей. «Урал» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе семь очков.
источник: «Советский спорт»