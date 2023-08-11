Агент Барбоза считает, что Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А

Португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о перспективах российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в новом сезоне итальянской Серии А.

«Миранчук – очень хороший игрок и большой талант. Я не исключаю, что Миранчук может стать открытием нового сезона Серии А, у меня нет сомнений», – приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, Миранчук принадлежит «Аталанте» с 2020 года. В минувшем сезоне в результате аренды он провёл за «Торино» 31 матч, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.