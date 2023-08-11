В «Спартаке» назвали причину, по которой голкипер Свинов попал в стартовый состав на матч с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему вратарь команды Илья Свинов оказался в стартовом составе красно-белых на матч 4-го тура чемпионата России против «Урала».

«Александр Максименко только недавно поправился после инфекции, пока он в запасе. Селихов продолжает восстанавливаться от травмы. Как вы могли видеть, тренер принял решение поставить в основной состав Илью Свинова», — приводит слова Зеленова «Матч ТВ».

Напомним, очная встреча «Урала» и «Спартака» в рамках РПЛ пройдёт в пятницу, 11 августа. Начало матча — 18:00 мск.

Свинов является игроком московского клуба с января 2022 года. В текущем сезоне он принял участие в одном матче Кубка России и пропустил четыре мяча.