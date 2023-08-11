Илья Геркус предположил, кто может выиграть РПЛ в сезоне-2023/2024 

Бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус рассказал, кого считает главными фаворитами на победу в чемпионате России в текущем сезоне.

«К числу претендентов отнести, как мне кажется, три клуба. ЦСКА — опытная команда, с опытным тренером и опытными игроками. «Спартак», у которого мощнейшая атака, тот же тренер, второй сезон подряд. Шансы есть. Наконец, «Краснодар». Пора им, если не выигрывать трофей, то хотя бы всерьёз претендовать. Многое для этого есть», – написал Геркус в своём телеграм-канале.

Также функционер считает, что нынешний сезон РПЛ станет непростым для действующего чемпиона, «Зенита».

Напомним, сине-бело-голубые под руководством Сергея Семака становились победителями чемпионата России пять сезонов подряд.