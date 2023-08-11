Андрей Тихонов: «Спартак» не должен жаловаться на календарь

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о календаре красно-белых в нынешнем сезоне.
«У всех тяжёлый график, я всё прекрасно понимаю, конечно, на один день игру могли бы сместить, всё-таки один день — лишний день отдыха после Кубка. Но «Спартак» имеет хороший запас футболистов, большая часть из них играла на кубок, думаю, что не совсем верно какие-то проблемы с графиком рисуют в «Спартаке», в Европе люди играют и три матча в неделю. Нам тяжело, к такому графику не привыкли, но я думаю, что у «Спартака» самая сильная скамейка», - приводит слова Тихонова ТАСС.
Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль выразил недовольство календарём российской Премьер-лиги.
источник: ТАСС