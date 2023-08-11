В «Урале» оценили решение Шатова приостановить карьеру

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о решении полузащитника Олега Шатова приостановить карьеру и начать учёбу на тренера.

«Олег позвонил мне сразу. Мы были готовы, чтобы он учился и был нашим футболистом. Но Шатов сказал, что нельзя быть действующим футболистом и одновременно учиться. Я позвонил в академию футбольного мастерства, с ними поговорил. Они подтвердили, что так нельзя, потому что УЕФА контролирует.

Я Шатову сказал, чтобы он шёл учиться. Если ему там что-то не понравится и он будет здоров, то он всегда может к нам вернуться», - приводит слова Иванова «Чемпионат».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что Шатов потратит свободное время на образование. Футболист пошел учиться на тренера.

Напомним, в прошлом сезоне Олег принял участие в пяти матчах и провёл на поле в сумме 139 минут, но не отметился результативными действиями.