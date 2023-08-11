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В «Урале» объяснили, почему не был перенесен матч со «Спартаком»

Встречу просили перенести на день вперёд.
11 августа 2023 17:43
автор: Александр Кожевников

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему в РПЛ не перенесли матч клуба со «Спартаком» в четвёртом туре РПЛ.

«Мы сказали «Спартаку», что готовы перенести матч. Разговаривайте с лигой. В Екатеринбурге проводится много событий — универсиада, фестиваль студенческого спорта. У правоохранительных органов очень большая занятость. Мы тоже играем через два дня на третий, все в равных условиях. Я разговаривал с РПЛ. Мне сказали, что не видят поводов для переноса встречи»,, - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 11 августа. Ранее сообщалось, что «Спартак» просил о переносе встречи на 12 августа, но получил отказ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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