В «Урале» объяснили, почему не был перенесен матч со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему в РПЛ не перенесли матч клуба со «Спартаком» в четвёртом туре РПЛ.

«Мы сказали «Спартаку», что готовы перенести матч. Разговаривайте с лигой. В Екатеринбурге проводится много событий — универсиада, фестиваль студенческого спорта. У правоохранительных органов очень большая занятость. Мы тоже играем через два дня на третий, все в равных условиях. Я разговаривал с РПЛ. Мне сказали, что не видят поводов для переноса встречи»,, - приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Встреча состоится 11 августа. Ранее сообщалось, что «Спартак» просил о переносе встречи на 12 августа, но получил отказ.