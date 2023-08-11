Форвард ЦСКА Гайч назвал главное преимущество Серии А над РПЛ 

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч сравнил уровни Серии А и чемпионата России.

Вторую часть сезона-2022/2023 игрок армейцев проводил в аренде в составе «Вероны».

«Обе лиги довольно сильные. В России динамика и физика, а в Италии более оборонительный и тактический футбол. Преимущество Серии А в том, что там есть еврокубки. Многие итальянские клубы борются, чтобы попасть туда. Дай Бог, чтобы скоро ЦСКА и другие клубы играли в европейских турнирах», – приводит слова 24-летнего футболиста Sport24.ru.

Напомним, в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой, включая еврокубковые турниры.