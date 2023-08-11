Хавбек ЦСКА Бактиер Зайнутдинов переходит в «Бешикташ» 

«Бешикташ» подпишет полузащитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова. Об этом сообщает Sabah.

Как утверждает источник, турецкий клуб заплатит красно-синим за 25-летнего футболиста четыре миллиона евро. Сообщается, что игрок подпишет соглашение со стамбульской командой на четыре года.

Добавим, Зайнутдинов играет в составе ЦСКА с августа 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 30 игр и 12 забитых мячей за сборную Казахстана.