«Урал» – «Спартак»: хозяева не смогли реализовать пенальти

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своём поле принимает «Спартак» .
Отметим, на 12-й минуте встречи в ворота московской команды был назначен пенальти, однако вратарь красно-белых Илья Свинов смог отразить пенальти хозяев поля, который исполнял полузащитник Даниэль Мишкич.
Таким образом, счёт остался не открыт – 0:0.
Добавим, по итогам первых трёх туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе семь очков.
источник: «Советский спорт»