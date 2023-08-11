В «Факеле» ответили на слова Артёма Дзюбы о поле в Воронеже 

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался на счёт того, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба раскритиковал поле на стадионе клуба из Воронежа.

Отметим, 34-летний футболист в своём телеграм-канале сообщил, что получил травму во время матча 2-го тура РПЛ против «факелонов» (4:1).

«Честно, даже не хочу копаться в этом. Это его проблемы, где он мог получить травму. Не понимаю, при чем тут поле в Воронеже. Может быть, он от старости получил ее. (Смеется). У нас натуральное поле. Но травму можно получить где угодно — и на натуральном, и на искусственном поле», – приводит слова Котова «РБ Спорт».

Добавим, Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. С тех пор он сыграл за железнодорожников 17 матчей, забил девять голов и отдал пять результативных передач.