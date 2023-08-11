В «Факеле» не закончили летнюю трансферную кампанию

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов сообщил, что трансферная кампания клуба продолжается.

«Трансферная кампания еще не закончена. Скоро будет еще один трансфер на вход», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

В нынешнее межсезонье в «Факел» перешли вратари Виталий Гудиев и Александр Беленов, защитники Антонио Яколиш, Федор Кудряшов и Игорь Калинин (аренда), полузащитники Вячеслав Якимов и Абдула Багамаев, а также нападающий Александр Долгов.

После трёх туров российской Премьер-лиги «Факел» с нулём очков занимает последнее место в турнирной тбалицею