«Спартак» может отправить Павла Маслова в аренду этим летом

Руководство «Спартака» рассматривает возможность отправить защитника команды Павла Маслова в аренду в текущее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как утверждает источник, красно-белые в настоящий момент ищут варианты продолжения карьеры для 23-летнего футболиста. Защитник пропускает матч 4-го тура против «Урала» из-за ограниченного количества игроков в заявке на игру.

Добавим, в сезоне-2022/2023 Маслов в составе «Спартака» принял участие в 27 матчах, забил один гол и отдал два ассиста. Его соглашение со столичной командой действует до лета 2024 года.