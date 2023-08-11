«Локомотив» получил предложение от «Вердера» по Тикнизяну

Московский «Локомотив» отклонил предложение немецкого «Вердера» о покупке полузащитника Наира Тикнизяна.
Как сообщает «СЭ», игрок не покинет российский клуб в ходе летнего трансферного окна.
Ранее приводилась информация, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Железнодорожники намерены выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Тикнизян провел пять матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча.
источник: «Спорт-Экспресс»