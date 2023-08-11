Футболист «Монако» арестован по обвинению в изнасиловании

Нападающий и капитан «Монако» Виссам Бен-Йеддер отправлен за решетку по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает AFP.

По информации источника, сегодня, 11 августа, суд Ниццы вынес обвинения 32-летнему форварду и его брату за попытку изнасилования и сексуальные домогательства. Сообщается, что французы могут быть освобождены под залог в размере 900 тысяч евро.

Ранее появилась информация, в прошлом месяце Бен-Йеддер вместе с родственником подвергли сексуальному насилию двух молодых девушек в городе Босолей на Лазурном берегу.

Добавим, Бен-Йеддер выступает за «Монако» с 2019 года. В минувшем сезоне за монегасков он отыграл 43 матча, забил 25 голов и отдал семь ассистов.