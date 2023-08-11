«Урал» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче 4-го тура РПЛ

Завершился первый тайм матча 4-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома играет против «Спартака».
Отметим, футболисты ушли на перерыв при счёте 1:0 в пользу «шмелей».
В добавленное ко второму тайму время полузащитник хозяев Даниэль Мишкич смог отличиться забитым мячом в ворота красно-белых. Ранее 29-летний хорват не смог реализовать пенальти.
Добавим, по итогам первых трёх туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе семь очков.
источник: «Советский спорт»