Тихонов считает, что ЦСКА всухую обыграет «Сочи» в матче четвертого тура РПЛ

Бывший нападающий «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча четвертого тура РПЛ между ЦСКА и «Сочи».

«ЦСКА продолжает удивлять. Армейцы очень нестабильно выступают. Сначала показали отличную игру с «Локомотивом», затем проиграли «Факелу». Наверное, это связано с проблемами с составом и большим количеством травмированных игроков. Но красно-синие играют дома, поэтому должны обыгрывать «Сочи». Думаю, что будет много опасных моментов, так как обе команды мотивированы, но забьет только ЦСКА», — приводит слова Тихонова RT.

Матч состоится в воскресенье, 13 августа. Начало встречи - в 20:00 по московскому времени.