Де Дзерби заявил, что уже забыл о существовании Кайседо, который близок к уходу из «Брайтона»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби отреагировал на предстоящий уход полузащитника Мойсеса Кайседо из команды.

«Я уже забыл о Мойсесе. Я очень горжусь игроками, которые есть в нашем составе. Мы хотим продолжать прогрессировать. Отдавать должное нужно клубу. Мне нужны игроки, которые хотят играть за «Брайтон», - приводит слова итальянского специалиста talkSPORT.

Ранее появилась информация, что Кайседо перейдет в английские «Челси» или «Ливерпуль» за 127 миллионов евро. Портал Transfermarkt оценивает стоимость эквадорца в 75 миллионов евро.