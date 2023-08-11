Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в Англии

Хавбек «Галатасарая» Николо Дзаньоло может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Астон Вилла» сделала предложение турецкому клубу по трансферу 24-летнего игрока. Сообщается, что «вилланы» рассчитывают арендовать итальянского футболиста с возможностью выкупа хавбека за 20 миллионов евро. Сообщается, что сумма арендной сделки может составить три миллиона.

Добавим, «Галатасарай» купил Дзаньоло у «Ромы» в феврале 2023 года за 15 миллионов евро. С тех пор за «львов» он провёл 12 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.