Анчелотти высказался о возможных трансферных приобретениях «Реала» 

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал, будут ли сливочные ещё покупать футболистов в текущее летнее трансферное окно.

«Не думаю, что кто-нибудь пополнит наш состав. Как я и всегда говорил, я очень доволен текущим составом. Я видел хорошие вещи по ходу предсезонной подготовки, у всех хорошее взаимопонимание. Мы довольны тем, что будем бороться на протяжении всего сезона», — приводит слова итальянского специалиста Diario Sport.

Добавим, в нынешнее межсезонье «Реал» подписал Арда Гюлера, Франа Гарсию и Джуда Беллингема, а также взял в аренду Хоселу из «Эспаньола».