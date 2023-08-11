Главный тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг оценил возможный переход Кейна в «Баварию»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отреагировал на информацию о возможном трансфере нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в «Баварию».

«Мы выбрали нападающего (Хейлунна) и очень счастливы. Кейн — отличный нападающий, он много забивает. Конечно, его уход является потерей для АПЛ», — сказал нидерландский специалиста на пресс-конференции.

Напомним, что в летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал Расмуса Хейлунна, который ранее играл за «Аталанту».

Что касается Кейна, то ранее сообшалось, что он станет игроком «Баварии».