«Урал» – «Спартак»: гости сравняли счёт на 54-й минуте

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своём поле принимает «Спартак» .

Отметим, счёт в матче стал 1:1 после того, как форвард красно-белых Тео Бонгонда поразил ворота соперника на 54-й минуте с передачи Квинси Промеса.

Ранее в состав «шмелей» отличился хавбек Даниэль Мишкич.

Добавим, в данный момент «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе семь очков.