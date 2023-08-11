«Урал» – «Спартак»: Соболев вывел красно-белых вперёд

В эти минуты проходит матч 4-го тура чемпионата России, в котором «Урал» на своём поле принимает «Спартак».

Отметим, что нападающий гостей Александр Соболев отправил второй мяч своей команды в ворота соперника на 81-й минуте и тем самым вывел столичный клуб вперёд.

Счёт на табло стал 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Напомним, после трёх туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков. «Урал» располагается на четвёртой строчке, имея в своём активе семь очков.