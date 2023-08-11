Секу Олисе – о Слуцком: иногда хотелось, чтобы шуток было меньше

Бывший полузащитник ЦСКА либериец Секу Олисе вспомнил экс-тренера армейцев Леонида Слуцкого.

«Всегда как человек был смешным. Очень приятный парень, счастливый! Постоянно шутил. Иногда хотелось, чтобы шуток было меньше (смеется). Но если говорить о нем как о тренере, то я очень рад, что он дал возможность проявить себя. Я приехал в ЦСКА совсем молодым парнем, но он поверил в меня», - приводит «Матч ТВ» слова Олисе.

В составе ЦСКА Олисе завоевал два Кубка России, а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. Всего в ЦСКА хавбек провел 91 матч, забил пять голов и отдал 12 голевых передач.

В настоящий момент Олисе выступает за либерийский ЛИСКР.