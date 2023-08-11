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Адиев: ЦСКА только продаёт, у клуба финансовые трудности

Бактиёр Зайнутдинов может перебраться в «Бешикташ».
11 августа 2023 19:52
автор: Александр Кожевников

Тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал потенциальный переход полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова в турецкий «Бешикташ».

«Нужно находиться в клубе, чтобы понимать, что потеряет ЦСКА с уходом Зайнутдинова. Судя по тому, что сейчас клуб только продаёт в большом количестве, ЦСКА испытывает финансовые трудности — на вход трансферов нет. Для клуба на сегодняшний день важна финансовая составляющая», - приводит слова Адиева «Чемпионат».

Зайнутдинов играет в составе ЦСКА с августа 2020 года. В нынешнем сезоне за команду Владимира Федотова он провёл пять матчей, отличился одним забитым мячом и отдал одну результативную передачу. Также на его счету 30 игр и 12 забитых мячей за сборную Казахстана.

источник: Чемпионат.com
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