ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Урал» дома вырвал победу у «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ  

Екатеринбургский клуб сравнял счёт в концовке второго тайма, а затем забил третий мяч в ворота московской команды.
«Урал» дома вырвал победу у «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ  
11 августа 2023 20:01
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Урал"

В Екатеринбурге завершился матч 4-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «шмелей».

За красно-белых голы забили нападающий Тео Бонгонда (54-я минута) и форвард Александр Соболев (81). В составе «шмелей» забитыми мячами отличились полузащитник Даниэль Мишкич (45+2), который в первом тайме не смог реализовать 11-метровый удар, полузащитник Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4).

Таким образом, «Урал» набирает 10 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опускается на третью строчку, имея в своём активе девять очков.

РПЛ

4-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: Мишкич, 45+2, Егорычев, 90. Бикфалви, 90+4 – Бонгонда, 54. Соболев, 81.

источник: «Советский спорт»
Президент «Урала» прокомментировал победу над «Спартаком»
Встреча завершилась со счётом 3:2.
11.08.2023 20:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Урал» показал лучший старт в РПЛ в истории клуба 
По итогам четырёх туров команда из Екатеринбурга набрала десять очков. 
11.08.2023 20:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком» в матче РПЛ 
Подопечные белорусского специалиста обыграли красно-белых со счётом 3:2. 
11.08.2023 20:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Ювентус» отказал в возвращении Бонуччи в основной состав
При этом игрок может начать разбирательство с туринским клубом.
11.08.2023 20:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Урал» вышел вперед в матче со «Спартаком», забив в компенсированное время
Отличился лидер «шмелей».
11.08.2023 20:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Урал» – «Спартак»: Егорычев сравнял счёт в концовке встречи 
Хавбек екатеринбуржцев отличился на 90-й минуте.
11.08.2023 19:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Адиев: ЦСКА только продаёт, у клуба финансовые трудности
Бактиёр Зайнутдинов может перебраться в «Бешикташ».
11.08.2023 19:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Урал» – «Спартак»: Соболев вывел красно-белых вперёд
Российский форвард забил гол на 81-й минуте.
11.08.2023 19:46
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Секу Олисе – о Слуцком: иногда хотелось, чтобы шуток было меньше
Футболист вспомнил период в ЦСКА.
11.08.2023 19:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.