«Урал» дома вырвал победу у «Спартака» в матче 4-го тура РПЛ  

В Екатеринбурге завершился матч 4-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком».

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «шмелей».

За красно-белых голы забили нападающий Тео Бонгонда (54-я минута) и форвард Александр Соболев (81). В составе «шмелей» забитыми мячами отличились полузащитник Даниэль Мишкич (45+2), который в первом тайме не смог реализовать 11-метровый удар, полузащитник Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4).

Таким образом, «Урал» набирает 10 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опускается на третью строчку, имея в своём активе девять очков.

РПЛ

4-й тур

«Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва) – 2:3 (1:0)

Голы: Мишкич, 45+2, Егорычев, 90. Бикфалви, 90+4 – Бонгонда, 54. Соболев, 81.