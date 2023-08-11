«Ювентус» отказал в возвращении Бонуччи в основной состав

Туринский «Ювентус» отказался возвращать защитника Леонардо Бонуччи в основной состав команды. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что 36-летий футболист отправил клубу юридическое электронное письмо с просьбой реинтегрировать его в основу, но получил отказ.

При этом Бонуччи может начать разбирательство с «Ювентусом», так как в Серии А существует коллективный договор, в котором прописано, что футболистам должно быть разрешено тренироваться с первой командой.