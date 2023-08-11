Гончаренко прокомментировал победу «Урала» над «Спартаком» в матче РПЛ 

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 4-го тура чемпионата России, в котором его команда на своём поле одолела «Спартак» со счётом 3:2.

«Даже за мою карьеру сложно придумать более эмоциональный матч. В игре было все: незабитый пенальти, много голов, моментов. Реакция ребят на счет 1:2 заслуживает похвалы. Спасли матч на морально волевых? Можно сказать, что у команды есть характер», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

Добавим, в настоящее время «Урал» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав десять очков после четырёх матчей. «Спартак» находится на третьей позиции с девятью очками.

В следующем туре национального первенства клуб из Екатеринбурга отправится в гости к «Балтике» (19 августа). «Спартак» примет на своём поле «Зенит» (20 августа).