Президент «Урала» прокомментировал победу над «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал победу екатеринбургской команды над «Спартаком».

«Никаких особенных эмоций! Мы уже не в первый раз обыгрываем «Спартак»! Рядовая победа», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:2. Третий мяч екатеринбуржцев был забит в компенсированное время ко второму тайму. Автором забитого мяча стал Эрик Бикфалви.

«Урал» является лидером Российской Премьер-Лиги после четырёх туров и имеет в своём активе 10 очков.