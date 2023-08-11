Абаскаль назвал причины поражения «Спартака» от «Урала» в 4-м туре РПЛ 

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о поражении команды в матче 4-го тура чемпионата России от «Урала» (2:3).

«К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов. Это старт сезона, нам предстоит провести еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение», — приводит слова 34-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, в данный момент «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после четырёх проведённых матчей. 20 августа красно-белые на своём поле сыграют против «Зенита».