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Абаскаль назвал причины поражения «Спартака» от «Урала» в 4-м туре РПЛ 

Московский клуб впервые проиграл матч в сезоне-2023/2024. 
11 августа 2023 20:56
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением о поражении команды в матче 4-го тура чемпионата России от «Урала» (2:3).

«К сожалению, нам не удалось направить правильным образом игру, выигрывая на 81‑й минуте. Мы должны лучше обороняться при стандартных положениях. В очередной раз «Спартак» был наказан с этих моментов. Это старт сезона, нам предстоит провести еще много матчей. Важно, как команда отреагирует на это первое поражение», — приводит слова 34-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, в данный момент «Спартак» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после четырёх проведённых матчей. 20 августа красно-белые на своём поле сыграют против «Зенита».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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