Канчельскис считает, что «Спартаку» очень рано думать о чемпионстве

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис отреагировал итог стартового матча четвертого тура РПЛ между «Уралом» и «Спартаком» (3:2).

«Спартак» как всегда, ничего у них не меняется. Не могут изменить внутри себя те ошибки, которые мешали им весь прошлый сезон, поэтому о чемпионстве не надо думать — очень рано», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Отметим, что за красно-белых голы забили нападающий Тео Бонгонда (54-я минута) и форвард Александр Соболев (81). В составе «шмелей» забитыми мячами отличились полузащитник Даниэль Мишкич (45+2), который в первом тайме не смог реализовать 11-метровый удар, полузащитник Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4).

«Урал» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на третью строчку, имея в своём активе девять очков.