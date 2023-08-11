Руководство «ПСЖ» намерено запретить Мбаппе посещать домашний стадион клуба

«ПСЖ» по-прежнему надеется вынудить нападающего команды Килиана Мбаппе покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Le10Sport со ссылкой на журналиста Жюльена Лорена.

Как утверждает источник, боссы парижан желают запретить 24-летнему футболисту посещать домашний стадион клуба – «Парк де Пренс».

Ранее появилась информация, что француз принял решение остаться в стане красно-синих до лета 2024 года и покинуть клуб в качестве свободного агента.

Добавим, Мбаппе играет в составе «ПСЖ» с лета 2017 года. В прошлом сезоне за парижскую команду он принял участие в 43 матчах, отличился 41 забитым мячом и отдал десять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.