Холанд попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Бёрнли»

Тренерские штабы «Бёрнли» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами команд на матч 1-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет сегодня, 11 августа, на арене «Тёрф Мур» в в Бёрнли. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

«Бёрнли»: Траффорд, Байер, Аль-Дахиль, О'Ши, Робертс, Берге, Витиньо, Каллен, Колеошо, Амдуни, Фостер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аке, Аканджи, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Де Брёйне, Фоден, Альварес, Холанд.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» стал победителем АПЛ. «Бёрнли» выиграл Чемпионшип и вернулся в высший дивизион Англии.