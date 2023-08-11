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Холанд попал в стартовый состав «Манчестер Сити» на матч 1-го тура АПЛ с «Бёрнли»

«Горожане» встретятся с соперником на стадионе «Тёрф Мур» в качестве гостевой команды. 
11 августа 2023 21:15
автор: Глеб Шевяков

Тренерские штабы «Бёрнли» и «Манчестер Сити» определились со стартовыми составами команд на матч 1-го тура чемпионата Англии.

Отметим, что очная встреча футбольных клубов пройдет сегодня, 11 августа, на арене «Тёрф Мур» в в Бёрнли. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

«Бёрнли»: Траффорд, Байер, Аль-Дахиль, О'Ши, Робертс, Берге, Витиньо, Каллен, Колеошо, Амдуни, Фостер.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аке, Аканджи, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Де Брёйне, Фоден, Альварес, Холанд.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» стал победителем АПЛ. «Бёрнли» выиграл Чемпионшип и вернулся в высший дивизион Англии.

источник: «Советский спорт»
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