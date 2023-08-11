Гильермо Абаскаль прокомментировал замену Тео Бонгонды

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замену полузащитника Тео Бонгонды в матче с «Уралом».

«Зачем заменил Бонгонда? Чтобы освежить игру. Замена связана только с этим. Зиньковский до этого провел хорошую игру, ему нужно было дать шанс. В целом, хотели иметь преимущество в физике на фланге», - приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Напомним, встреча завершилась победой «Урала» со счётом 3:2. Бонгонда в этом матче стал автором одного из голов «Спартака».