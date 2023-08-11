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Семин назвал закономерной победу «Урала» над «Спартаком»

Екатеринбургский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:2.
11 августа 2023 21:39
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник сборной России Юрий Семин отреагировал поражение московского «Спартака» от екатеринбургского «Урала» (2:3) в четвертом туре чемпионата России.

«Урал» выиграл закономерно. Нужно поздравить Гончаренко, который еще раз доказал: в футболе и в победе тренер играет важнейшую роль. В «Спартаке» есть квалифицированные футболисты, но команды нет. Они сами знают, чего не хватает», – приводит слова специалиста Sport24.

Отметим, что за красно-белых голы забили нападающий Тео Бонгонда (54-я минута) и форвард Александр Соболев (81). В составе «шмелей» забитыми мячами отличились полузащитник Даниэль Мишкич (45+2), который в первом тайме не смог реализовать 11-метровый удар, полузащитник Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4).

«Урал» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на третью строчку, имея в своём активе девять очков

источник: Sport24.ru
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