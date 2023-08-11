«Обидное поражение». Гендиректор «Спартака» - о матче с «Уралом»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отреагировал на поражение команды от екатеринбургского «Урала» (2:3) в четвертом туре чемпионата России.

«Всегда, как болельщик, переживаю за результат команды, поэтому поражение обидное.

Любая, даже самая сильная команда, может иметь неудачные матчи, в которых проиграет. Самое главное — сделать выводы и работать дальше.

Очевидно, что мы сегодня играли нездорово. Результат мог быть разным, могли и выиграть. Все видели, что ситуация менялась туда-сюда», - приводит слова Малышева «Спорт-Экспресс».

За красно-белых голы забили нападающий Тео Бонгонда (54-я минута) и форвард Александр Соболев (81). В составе «шмелей» забитыми мячами отличились полузащитник Даниэль Мишкич (45+2), который в первом тайме не смог реализовать 11-метровый удар, полузащитник Андрей Егорычев (90) и Эрик Бикфалви (90+4).

«Урал» набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» опустился на третью строчку, имея в своём активе девять очков.