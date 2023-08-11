«Бавария» рассчитывает подписать вратаря «Челси» Кепу 

Руководство «Баварии» рассматривает возможность приобретения голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Как утверждает источник, мюнхенский клуб намерен испанским вратарем заменить Янна Зоммера, который ранее перешёл в «Интер». Сообщается, что в услугах игрока «пенсионеров» лично заинтересован главный тренер немецкой команды Томас Тухель. Речь идет об аренде с правом выкупа.

Добавим, Кепа присоединился к «Челси» в августе 2018 года. В сезоне-2022/2023 за синих он сыграл 39 матчей и пропустил 45 голов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 18 миллионов евро.