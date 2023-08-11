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Президент «Пюника» объяснилл, в каком случае может подписать контракт с Кутеповым

Ранее сообщалось, что армянский клуб вел переговоры с игроком, но не договорился по условиям контракта.
11 августа 2023 22:33
автор: Степан Шереметьев

Президент армянского «Пюника» Артур Согомонян отреагировал на информацию об интересе к бывшему защитнику «Спартака» и сборной России Илье Кутепову.

«Хотели понять: если проходим в групповой этап (Лиги конференций), то точно будем усиливать эту позицию и вернемся к его кандидатуре. Если будем играть только в чемпионате Армении, то вполне можем обойтись теми игроками, которые у нас есть», — приводит слова Согомоняна Sport24.

Напомним, что ранее «Пюник» проиграл норвежскому «Буде-Глимт» со счетом 0:3 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

источник: Sport24.ru
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