Стало известно, когда Гарри Кейн может дебютировать за «Баварию»

Дебют нападающего Гарри Кейна в составе «Баварии» может состояться завтра, 12 августа, в том случае, если его переход из «Тоттенхэма» будет официально подтверждён.

Отметим, что мюнхенская команда в субботу сыграет против «Лейпцига» за Суперкубок Германии. Красные смогут заявить 30-летнего футболиста на игру до 15:00 по местному времени, если трансфер состоится в ближайшее время. Сейчас англичанин проходит медобследование в Мюнхене.

В сезоне-2022/2023 за «Тоттенхэм» Кейн отыграл 49 матчей, отличился 32 забитыми мячами и отдал пять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.